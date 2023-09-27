Гаджиев оценил вероятность того, что Бабич вытеснит Джикию из «Спартака»

«Пока Бабич смотрится уверенно и надежно. В разных ситуациях себя успел проявить. Можно говорить, что конкуренция в центре обороны у «Спартака» возросла. Может ли в таком случае Бабич вытеснить Джикию из состава? Я не считаю, что Георгий себя исчерпал. На высоком уровне он еще лет пять может играть. Опыт Джикии более ценный», — сказал Гаджиев.