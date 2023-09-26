Президента колумбийского футбольного клуба застрелили после неудачного матча

Эдгар Паес, президент ФК «Тигрес», был убит после матча 13-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Колумбии по футболу. Об этом сообщили представители команды в соцсетях.

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В сообщении уточняется, что преступники открыли огонь, когда Паес на своем автомобиле возвращался домой после проигранного матча «Тигреса» против «Атлетико» из Кали, завершившегося со счетом 2:3.

По данным полиции, нападение произошло неподалеку от стадиона «Метрополитано де Течо». Паес получил огнестрельные ранения в грудь, шею и голову. Мужчина был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли ему помочь. В больнице 63-летний функционер скончался. Также отмечается, что в автомобиле с ним находилась дочь. Информация о ее состоянии не уточняется. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, передает издание El Colombiano.