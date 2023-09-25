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Слуцкий раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

Слуцкий раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке
© РИА Новости

Встреча «Зенит» – «Локомотив» завершилась победой гостей со счетом 2:1. За железнодорожников голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, за сине-бело-голубых – Матео Кассьерра.

После окончания матча Дзюба ответил на вопрос корреспондента «Спорт День за Днем» о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, фразой «А кто это?».

«Не согласен с Артемом в этом случае. Я не поддерживаю Артема в этой истории. Победители должны быть великодушны», – заявил Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

В прошлом сезоне «Локомотив» принимал на своем поле «Зенит» (1:2). По завершении игры Дзюба отказался пожимать руку Семаку.

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После 9-ти туров РПЛ «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Локомотив» идет 6-м с 15 очками.

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