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Экс-футболист Пименов раскритиковал Дзюбу за скандальное заявление о Семаке

Бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов назвал несмешными слова нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы в адрес наставника "Зенита" Сергея Семака. Его слова передает "Матч ТВ".

Экс-футболист Пименов раскритиковал Дзюбу за скандальное заявление о Семаке
© globallookpress.com

Дзюба после матча "Зенит" — "Локомотив" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

"Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что то доказать. А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком", — сказал Пименов.

Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

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