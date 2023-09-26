Экс-футболист Пименов раскритиковал Дзюбу за скандальное заявление о Семаке
Бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов назвал несмешными слова нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы в адрес наставника "Зенита" Сергея Семака. Его слова передает "Матч ТВ".
Дзюба после матча "Зенит" — "Локомотив" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.
"Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что то доказать. А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком", — сказал Пименов.
Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.