«Наполи» может оштрафовать Осимхена за конфликт с главным тренером

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может быть оштрафован клубом за конфликт с главным тренером Руди Гарсией, сообщает GIFN.

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Сейчас «Наполи» решает, стоит ли штрафовать игрока, поскольку считает его поведение слишком вопиющим.

Напомним, ранее сообщалось, что после замены в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:0) форвард поспорил с Руди Гарсией и спросил специалиста, почему он не переключился на игру с двумя нападающими. Отмечается, что резкий разговор между тренером и футболистом продолжился в раздевалке.