Футболист «Крыльев Советов» признался, что хотел бы поиграть за «Барселону»

Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Никита Салтыков в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР признался, что хотел бы поиграть за «Барселону».

© ПФК "Крылья Советов"

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провел за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. В начале сентября он получил вызов в сборную России.

Видео дня

Ранее главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин призвал игроков уезжать в европейские клубы. Позднее в интервью «Матч ТВ» он пояснил, что в рамках пресс конференции речь шла конкретно про лучшие чемпионаты Европы, и его слова по теме оказались вырваны из контекста.

— Ты согласен с призывом Карпина?

— Я читал, что он так сказал. А почему нет? Саша Головин играет в чемпионате Франции, показывает хороший результат. Сейчас Арсен Захарян еще уехал, Далер Кузяев из «Зенита». Я не считаю, что в этом есть что то плохое, чтобы уехать в другой чемпионат.

Может, кто то неправильно воспринял его слова, не думаю, что он что то плохое хотел пожелать российским футболистам, потому что он тренер сборной, он, наверное, только лучшего хочет для них.

— У тебя есть навязчивая идея уехать в один из топ чемпионатов?

— Считаю, чтобы уехать в топ чемпионат надо для начала показать достойный уровень в РПЛ на протяжении двух сезонов. А после этого уже можно будет думать, уезжать или не уезжать. Но, думаю, агент Павел Андреев не будет против, если футболист захочет, если он будет готов для этого. Если я буду готов, мне кажется, он только за будет.

— У тебя внутри есть желание оказаться в футболке какого то конкретного клуба?

— Думаю, у любого человека есть цель залезть как можно выше. Российский чемпионат — хороший, но не топ. Есть сильнее. Любой человек хотел бы оказаться там. А получится или не получится — это уже другое.

Я с детства болел за «Барселону», когда там еще Месси и Неймар играли. Они показывали классную игру. Наверное, там бы [хотел оказаться].

— Какая у тебя футбольная мечта?

— Уехать играть в Европу, выступить на чемпионате мира, в Лиге чемпионов, — сказал Салтыков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.