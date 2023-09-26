«Я этого не понимаю». Президент Ла Лиги раскритиковал решение «Барселоны» не выходить из Суперлиги
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовой ситуации в футбольном клубе «Барселона» и раскритиковал «сине гранатовых» за нежелание выходить из Суперлиги.
Лапорта занимает пост президента «Барселоны» с марта 2021 года, также он руководил клубом в 2003–2010 годах. За время его президентства команда стала пятикратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, два раза выиграла Кубок Испании.
— Финансовая ситуация в «Барселоне» значительно улучшилась. Они приложили усилия в вопросе фонда заработной платы. Я думаю, что им все еще придется приложить некоторые усилия в следующем сезоне, но им удалось привлечь хороших игроков, — приводит слова Тебаса Sport.es.
Что касается его отношений с Лапортой, Тебас признал, что «мы поговорили, и некоторое недопонимание было устранено».
Однако он не согласился с его решением оставить «Барселону» в проекте Суперлиги.
— Я этого не понимаю. Это решение, которое я не могу уважать, потому что Суперлига наносит большой вред национальным лигам, но они считают, что она наиболее подходит их клубу, — добавил Тебас.
Впервые реализовать проект Суперлиги ведущие европейские клубы пытались весной 2021 года. Однако сначала под давлением болельщиков из предполагаемых участников турнира вышли английские топ клубы, затем — почти все итальянские, а затем и немецкие. На своем продолжали стоять только три команды — испанские «Реал», «Барселона» и итальянский «Ювентус».