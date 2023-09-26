Экс-арбитр ФИФА посоветовал игроку «Локомотива» обратиться к психологу

«Действительно, может, парню сходить к психологу? Иногда не понимаешь, почему он плачет или смеется. Таких карточек у него очень много. Над этим надо работать.



По самоотдаче к нему нет претензий. Он отрабатывает, делает разницу. Но такие моменты играют очень плохую роль в его карьере», — сказал Николаев.