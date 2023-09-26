Глава РПЛ высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

«Я уверен, — пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО. Причина? Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться», — сказал Алаев.