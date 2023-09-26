Баранник оценил качество работы российских арбитров

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Павлом МИХЕЕВЫМ поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.

– Сергей Семак пожаловался на разные трактовки правил после матча с «Локомотивом». Не пора ли судейскому комитету и лично Милораду Мажичу довести до клубов внятные критерии и разъяснения, как судятся те или иные моменты?

– Я не арбитр, чтобы давать какие-то рекомендации судейскому корпусу, но точно можно констатировать, что судьи ошибаются. У меня тоже возникли вопросы по некоторым игровым эпизодам, где можно было бы назначить штрафной удар или пенальти. Этого не произошло, а на повторе видно, что было нарушение правил.

– Нет ли у вас ощущения, что арбитры тоже шарахаются из крайности в крайность, а не судят по понятным правилам?

– Я особо не слежу за ними. Сколько я нахожусь в футболе, столько арбитры допускают ошибки. Это касается не только российского, но и зарубежных чемпионатов, а также матчей сборных. Иногда непонятно: в одном эпизоде назначается штрафной удар, в другом — нет. Стоит ли Мажичу провести лекцию для главных тренеров команд РПЛ - это вопрос и прерогатива РФС.

– У Вас нет ощущения, что происходит круговорот судейских скандалов в российском футболе?