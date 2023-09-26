Промес поделился новым постом в соцсетях после скандального видеоролика

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес сделал репост сообщения одного из своих друзей в социальной сети.

Ранее в СМИ появилась информация, что Промес устроил скандал в отделении полиции после того, как узнал о задержании своих друзей. После этого в «Спартаке» заявили, что футболист «не имеет проблем с российской полицией».