Опейкина рассказала о разнице в зарплатах арбитра на матче мужских и женских команд

«Всё зависит от матча и от лиги. VAR в матче РПЛ – где-то в половину больше работы главным арбитром на Второй лиге. AVAR в РПЛ – примерно столько же. Главный судья в женской Суперлиге и в мужской Второй лиге – плюс-минус одинаково», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.