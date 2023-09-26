Президент РПЛ высказался о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию

Александр Алаев: «Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти в Азию на условиях простого члена ассоциации. Мы должны играть ведущую роль»
Президент РПЛ высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Ситуация с переходом в Азию остается загадкой. Александр Дюков в конце декабря говорил, что все клубы за – и при этом клубы обзванивали вы. Но в итоге переход не состоялся – как вы поняли, почему не перешли?
– Скажу о том, как вижу ситуацию сам. Я не являюсь членом рабочей группы [по возвращению в международный футбол], участвовал в одной встрече. У меня есть позиция, своя точка зрения.
Первое – футбол под эгидой УЕФА самый сильный в мире с точки зрения экономики и спорта. Второе – играть лучше, чем не играть. Третье – переход в другую ассоциацию не такой простой процесс, как может показаться. Это не вопрос написания заявления на выход из одной ассоциации и на вход в другую, это очень сложный процесс. И есть масса нюансов для самих участников соревнований.
Не до конца понимаю, как любой из наших клубов-участников азиатских соревнований в среду играет в Лиге чемпионов в Катаре (ближний вариант), во Вьетнаме или Новой Зеландии (дальний вариант), а в субботу или воскресенье играет в чемпионате.
Выходя из одной ассоциации, надо быть четко уверенным, что в другой нас ждут. Кто даст гарантии? Все решается на конгрессе поднятием рук. Что будет, если договоренность на уровне руководства конфедерации, а страны голосуют потом против? Футбол давно не спортивная индустрия, а политика. Если представить, что мы решили все вопросы, проголосовали и нас приняли, но где гарантия, что не повторится история с Польшей в отборе к ЧМ?
Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена ассоциации. Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований.
– Вы регулярно общаетесь с клубами. В списке приоритетов работы какое место занимает возможный переход в Азию?
– Он не является самым актуальным в повестке, – сказал Александр Алаев.
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Александр Алаев: «Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти в Азию на условиях простого члена ассоциации. Мы должны играть ведущую роль»