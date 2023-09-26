Мостовой предложил посмотреть, что сделал бы Абаскаль в «Факеле» или «Урале»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провалился бы в «Факеле» или «Урале».
Ранее Мостовой заявил, что испанский специалист «как был ноунеймом, так им и останется». Сам Абаскаль на это ответил цитатой: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».
— Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в «Факел» или «Урал» — я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Хосеп Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни, — цитирует Мостового «РБ Спорт».
После девяти туров МИР РПЛ «Спартак» занимает в турнирной таблице четвертое место, набрав 16 очков. В следующем матче чемпионата «красно белые» сыграют на выезде против самарских «Крыльев Советов» 1 октября в 16:30 мск.