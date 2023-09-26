Мостовой предложил посмотреть, что сделал бы Абаскаль в «Факеле» или «Урале»

Ранее Мостовой заявил, что испанский специалист «как был ноунеймом, так им и останется». Сам Абаскаль на это ответил цитатой: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».