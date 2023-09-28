Экс-тренер «Динамо»: если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», — сказал Божович.