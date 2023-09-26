Жена футболиста Песьякова опубликовала откровенное видео

Ксения и Сергей познакомились, когда голкипер выступал за ярославский «Шинник» в 2008 году. Молодые люди познакомились в одном из ресторанов города. Сначала между ними была только дружба — голкиперу пришлось уехать в Москву для выступления за «Спартак». Три года они общались на расстоянии, а в 2014 году поженились. Пара воспитывает троих детей — Артема, Полину и Ярослава, который появился на свет в феврале 2023 года.