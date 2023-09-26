В Буркина-Фасо допустили проведение товарищеского матча с Россией в 2024 году
Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре сообщил, что сборная африканской страны может провести товарищеский матч с национальной командой России в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2023 году россияне выбрали других соперников.
«У нас было письмо от РФС сыграть товарищеский матч наших сборных в сентябре, но не получилось договориться. Как итог, мы сыграли с Катаром и Южным Суданом. Сейчас мы сотрудничаем, но матч в октябре тоже невозможен — Россия выбрала других соперников. До января у нас подписаны контракты с рядом других федерацией, среди которых нет РФС. Что касается следующего года, то вопрос о товарищеском матче наших сборных будет обсуждаться», — приводит слова Кадера Траоре Sport24.
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