Радченко: «Дзюбе нужно уважительнее относиться к Семаку, под руководством которого он был лучшим нападающим страны»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил «Матч ТВ», что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не должен был неуважительно высказываться в адрес главного тренер «сине бело голубых» Сергея Семака.
«Локомотив» в воскресенье в Санкт Петербурге обыграл «Зенит» в матче девятого тура чемпионата России со счетом 2:1. После игры Дзюба ответил на вопрос журналистов, помирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?» В прошлом сезоне железнодорожники принимали «сине бело голубых» в 22 м туре РПЛ и проиграли со счетом 1:2. После игры Дзюба не стал жать руку Семаку.
— Понятно, что Артем (Дзюба) был мотивирован перед игрой с «Зенитом». Возможно, после таких эмоций в матче он и высказался подобным образом про Семака. Не думаю, что между ними серьезный конфликт, но, однозначно, Дзюба не должен был так говорить. Под руководством Сергея Богдановича он добился грандиозных успехов, был лучшим нападающим страны. Разногласия им стоит решать один на один, но нужно уважительнее относиться к тренеру, благодаря которому ты играл в стартовом составе и добивался успехов, — сказал Радченко «Матч ТВ».
Под руководством Семака Дзюба в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России.