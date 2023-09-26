Радченко: Дзюбе нужно уважительнее относиться к Семаку

— Понятно, что Артем (Дзюба) был мотивирован перед игрой с «Зенитом». Возможно, после таких эмоций в матче он и высказался подобным образом про Семака. Не думаю, что между ними серьезный конфликт, но, однозначно, Дзюба не должен был так говорить. Под руководством Сергея Богдановича он добился грандиозных успехов, был лучшим нападающим страны. Разногласия им стоит решать один на один, но нужно уважительнее относиться к тренеру, благодаря которому ты играл в стартовом составе и добивался успехов, — сказал Радченко «Матч ТВ».