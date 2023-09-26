Кухарчук рассказал о суевериях в футболе

Футболист нижегородского «ПАРИ НН» Илья Кухарчук в эфире «Матч ТВ» заявил, что иногда верит в суеверия, однако старается избавиться от лишних мыслей на этот счет.
В нынешнем сезоне 33 летний игрок провел шесть матчей за нижегородскую команду во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
— Ты суеверный?
— Иногда. Стараюсь не быть таким.
— У тебя 13 й клуб за карьеру, 13 й номер. Не видишь никакой связи?
— Значит, должен сделать как минимум 13 голевых действий.
— Это много или мало?
— Считаю, что это не много и не мало. Это хороший средний результат! Но у меня уже в карьере было подобное достижение. Я хочу повторить его, — сказал Кухарчук в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».