Агент Ахметова рассказал о будущем футболиста в «Краснодаре»

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеется). Ведем ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано еще. Не знаем, что за это время произойдет в мире и вообще в футболе», — приводит слова Гегечкори Metaratings.