Агент Ахметова рассказал о будущем футболиста в «Краснодаре»
Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, высказался о будущем своего подопечного в «Краснодаре».
«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеется). Ведем ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано еще. Не знаем, что за это время произойдет в мире и вообще в футболе», — приводит слова Гегечкори Metaratings.
Ахметов перешел в «Краснодар» из ЦСКА в июле 2022 года в статусе свободного агента. Контракт 25-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Ахметова в 3 млн евро.
В прошлом сезоне Ахметов сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. В нынешнем провел 11 игр, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
После девяти туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 21 очком. Второе место занимают «Крылья Советов» (18 очков).