В УЕФА пояснили, когда допустят взрослые сборные и клубы из РФ

В Исполкоме УЕФА подчеркнули, что предложение вернуть в международные турниры Россию касается только юношеских сборных, а взрослые клубы и сборные из РФ будут отбывать дисквалификацию вплоть до окончания политического конфликта на Украине.

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«Дисквалификация всех остальных команд России (клубов и национальных сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине», — сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта.