Губерниев прокомментировал решение исполкома УЕФА

«Надеюсь, решение УЕФА — первая ласточка, которая к весне создаст целую стаю хороших новостей» — Губерниев
Предложение исполкома УЕФА по допуску российских команд U 17 может стать первой хорошей новостью, количество которых к весне может стать гораздо больше, заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Во вторник исполком УЕФА обратился к руководству союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U 17 (как девушек, так и юношей). Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.
— Мне кажется, до людей начинает доходить, что речь идет не просто о юных спортсменах, а о детях. Я очень надеюсь, что эта первая ласточка долетит до адресата, там совьет гнездышко, встретит еще одну ласточку и создаст большую большую стаю, которая принесет для нас добрые вести новой футбольной весной. Во всяком случае, очень хочется так думать.
— Есть сомнения, как это реализовать на практике. Визы, бойкоты, всё это мы видим в других видах спорта…
— Как я уже сказал, все таки речь идет совсем о юных спортсменах. Если те или иные страны ставят препоны детям, это уже рубрика «хоть стой, хоть падай». Я и решений по взрослым спортсменам не могу понять, когда некоторые страны не дают им визы и не пускают на территорию. А как это выглядит, когда дело касается несовершеннолетних? Здесь же не только спортивные ценности играют значение, но еще есть и гуманитарная миссия спорта. Если и детей не пускать, это попахивает спортивной сегрегацией по национальному признаку. Я очень надеюсь, что это не будет гласом вопиющего в пустыне и не потухнет, не разгоревшись, — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».