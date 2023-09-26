Губерниев прокомментировал решение исполкома УЕФА

Предложение исполкома УЕФА по допуску российских команд U 17 может стать первой хорошей новостью, количество которых к весне может стать гораздо больше, заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

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Во вторник исполком УЕФА обратился к руководству союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U 17 (как девушек, так и юношей). Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

— Мне кажется, до людей начинает доходить, что речь идет не просто о юных спортсменах, а о детях. Я очень надеюсь, что эта первая ласточка долетит до адресата, там совьет гнездышко, встретит еще одну ласточку и создаст большую большую стаю, которая принесет для нас добрые вести новой футбольной весной. Во всяком случае, очень хочется так думать.

— Есть сомнения, как это реализовать на практике. Визы, бойкоты, всё это мы видим в других видах спорта…