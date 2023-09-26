Полузащитник «Пари НН» рассказал о подколах от тренера Юрана

Полузащитник «ПАРИ НН» Илья Кухарчук в интервью «Матч ТВ» предположил, по какой причине главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран называет его и защитника клуба Дмитрия Тихого «унесенными ветром».

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В нынешнем сезоне 33 летний футболист сыграл в шести матчах за нижегородскую команду во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

— Почему Тихий и Кухарчук у Юрана — «унесенные ветром» [об этом Юран сказал в интервью]? Он назвал вас суперпрофессионалами.

— Два варианта есть. Первый: у нас маленький процент жира, поэтому нас легко унести ветром. Второе: на сборах мы с мячом с Димой побежали в разные стороны, получилось невпопад, рассинхрон, нас немного унесло ветром (смеется).

— Апельсины принесли Юрану в больницу?