Полузащитник «Пари НН» рассказал о подколах от тренера Юрана

Полузащитник «ПАРИ НН» Кухарчук рассказал о подколах от тренера Юрана
Полузащитник «ПАРИ НН» Илья Кухарчук в интервью «Матч ТВ» предположил, по какой причине главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран называет его и защитника клуба Дмитрия Тихого «унесенными ветром».
В нынешнем сезоне 33 летний футболист сыграл в шести матчах за нижегородскую команду во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
— Почему Тихий и Кухарчук у Юрана — «унесенные ветром» [об этом Юран сказал в интервью]? Он назвал вас суперпрофессионалами.
— Два варианта есть. Первый: у нас маленький процент жира, поэтому нас легко унести ветром. Второе: на сборах мы с мячом с Димой побежали в разные стороны, получилось невпопад, рассинхрон, нас немного унесло ветром (смеется).
— Апельсины принесли Юрану в больницу?
— Он там был недолго. До апельсинов дело не дошло. И он был в больнице в Москве, а мы в Нижнем Новгороде готовились, — сказал Кухарчук в эфире «Матч ТВ».