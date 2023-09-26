Англия откажется играть с юношескими командами РФ в случае их допуска

Сборные Англии по футболу не будут играть в матчах против российских команд. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на представителя Футбольной ассоциации Англии (FA).

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Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Мы не поддерживаем позицию по возвращению России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной. Команды Англии не будут играть против России", - говорится в заявлении.