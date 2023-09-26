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В Футбольной ассоциации Англии заявили, что сборные страны не будут играть с россиянами

Сборные Англии по футболу не будут играть в матчах против российских команд. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на представителя Футбольной ассоциации Англии (FA).

Англия откажется играть с юношескими командами РФ в случае их допуска
© РИА Новости

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Мы не поддерживаем позицию по возвращению России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной. Команды Англии не будут играть против России", - говорится в заявлении.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.

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