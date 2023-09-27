Депутат Свищев о возвращении УЕФА юношеских команд: будет много сложностей

Об этом он заявил Vprognoze. "Повод для радости есть, но нет никакой эйфории. Не стоит ждать, что завтра нас начнут возвращать и в другие футбольные соревнования. Для этого предстоит еще провести огромную работу, консультации с УЕФА и ФИФА. Будет много сложностей. Сейчас мы получим море негодования со стороны наших восточноевропейских соседей, особенно из Украины и Прибалтики. Пока вопросов больше, чем ответов", — сказал Свищев.