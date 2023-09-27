Захарова оценила отказ английских футболистов от матчей с россиянами

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В этот же день 26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.