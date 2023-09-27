Роналдо сыграл свадьбу, на которой присутствовало почти полтысячи человек

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, 47-летний Роналдо сыграл свадьбу со своей возлюбленной – 33-летней моделью Селиной Локс.

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Церемония бракосочетания прошла на Ибице в церкви Эс-Кубелл. На свадьбе присутствовало порядка 400 человек.

Брак с Селиной Локс стал для Роналдо третьим – до этого бразилец был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони.

Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1996 году команде удалось завоевать бронзу Олимпийских игр.

Большую часть карьеры Роналдо провел в мадридском «Реале». На его счету 127 матчей за команду во всех турнирах. Также он известен по выступлениям за голландский ПСВ, «Барселону», «Интер» и «Милан».