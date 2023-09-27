Футболист «Наполи» Осимхен может подать в суд на клуб

"То, что произошло сегодня с официальным профилем "Наполи" на платформе TikTok, неприемлемо, - говорится в заявлении Календы. - Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем, но уже с опозданием, удалено. Этот инцидент наносит очень серьезный ущерб игроку и добавляет страданий, которым Виктор подвергается в последнее время в связи с осуждениями в СМИ и фейковыми новостями. Мы оставляем за собой право подать в суд и принять любую полезную инициативу для защиты Виктора".