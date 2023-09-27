Экс-игрок «Спартака» оценил реакцию Семака на слова Дзюбы

«Еще до игры я сказал, что, если «Зенит» победит, мы от Артема ничего не услышим и мы его не увидим. Если «Локомотив» очки отберет, то на этом фоне Дзюба должен будет как-то себя проявить и что-то сделать. Так оно и произошло. Он как капризный ребенок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Все в духе Артема. Семак на это никак не реагирует и правильно делает», — сказал Мор.