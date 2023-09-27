Футболист РПЛ ответил, смог бы он месяц прожить на 50 тысяч рублей

«500 тысяч рублей? Нет. Я не трачу такую сумму. Смог бы я прожить на 50 тысяч? Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму. На что трачу деньги? На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год», — сказал Сарвели.