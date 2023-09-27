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Рианчо назвал Промеса лучшим футболистом РПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес является лучшим игроком чемпионата России, считает бывший главный тренер столичного клуба Рауль Рианчо.

Экс-тренер "Спартака" назвал лучшего футболиста в РПЛ
© РИА Новости

В нынешнем сезоне 31 летний Промес провел девять матчей в РПЛ, забил два мяча и сделал четыре результативных передачи.

— «Спартаку» повезло иметь у себя в составе игрока такого высокого уровня, как Промес. После ухода Малкома он может по праву считаться лучшим. На сегодняшний день Промес — сильнейший игрок в РПЛ. В «Спартаке» о нем будут говорить и после завершения карьеры, — сказал Рианчо «РБ Спорт».