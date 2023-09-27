Тренер Тарханов заявил, что "Химки" опозорят Первую лигу, если проиграют 2DROTS

«Химки» не должны проиграть, потому что они играют в Первой лиге. Я все-таки верю в них. А если проиграют, это будет позор для лиги. Не фиаско, но будет неприятно, что медийная команда обыграла профессионалов. Это скажет о том, что у нас слабый уровень Первой лиги», — сказал Тарханов.