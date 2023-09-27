Аршавин: УЕФА принял неоднозначное решение по юношам

«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Первый вопрос: если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть? Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут ещё без формы играть вообще? С этим тоже непонятно.



Вчера ещё англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же? Нужно смотреть, как поведёт себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это всё», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.