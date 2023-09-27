Экс-нападающий «Спартака» пригласил Карпина на работу в Нигерию

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что хотел бы увидеть главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в роли наставника сборной Нигерии.

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«Карпин – очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха!», – приводит слова Эменике «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что обязательно расскажет о своем желании лично Карпину, когда встретит его.

Карпину 54 года. В 2017 году он стал главным тренером «Ростова», а в 2022-м году сменил Станислава Черчесова в сборной России.

Из-за того, что сборная России не участвует в международных турнирах ФИФА и УЕФА, команда участвуют в товарищеских матчах. В сентябре россияне провели три таких матча – с олимпийской сборной Египта (первый матч завершился со счетом 1:1, второй – 2:1 в пользу египтян), а также с командой Катара (1:1).