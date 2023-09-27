«Пари НН» попросил ЭСК рассмотреть 5 эпизодов матча со «Спартаком»

В службе коммуникаций РФС сообщили, что нижегородцы попросили ЭСК рассмотреть 5 эпизодов этой игры: на 17 й минуте матча арбитр Евгений Буланов не назначил пенальти в ворота «Спартака», а также не удалил защитника красно белых Никиту Чернова, на 31 й и 59 й минутах судья не назначил пенальти, на 48 й минуте встречи Буланов отменил взятие ворот. Также нижегородский клуб отправил обращения по поводу того, что Буланов засчитал гол «Спартака» на 91 й минуте матча.