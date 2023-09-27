Захарян не включен в заявку на предстоящий матч «Реала Сосьедад» в Ла Лиге

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствует в заявке команды на ближайший матч чемпионата Испании с «Валенсией». Об этом сообщает официальный аккаунт бело-голубых в «Твиттере».

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Ранее появилась информация, что Захарян вернулся к тренировкам с одноклубниками после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Ожидается, что 20-летний полузащитник сможет принять участие в следующем туре Ла Лиги в матче с «Атлетиком» в субботу, 30 сентября.