Колыванов: желающих уезжать из РПЛ в Европу немного

«В «Динамо», «Локомотиве», ЦСКА, «Спартаке», «Зените» у игроков хорошие контракты. Не факт, что их пригласят в хорошие европейские команды, а сидеть на задворках — не очень интересно. К тому же в Европе большие налоги, а таких зарплат, как здесь, не дадут. Кто хочет уехать и имеет достойное предложение — пожалуйста. Но мне кажется, желающих не очень много», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.