Кержаков и Караваев могут пропустить матч «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что основной вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Андрей Мостовой могут не сыграть в ближайшем матче команды в 10-м туре РПЛ с «Оренбургом».

© РИА Новости

«Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно — его участие в матче под вопросом. Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Кержаков и Караваев играли за «Зенит» в матче 9-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:2). Мостовой не участвовал в играх сине-бело-голубых с момента получения травмы в товарищеской встрече с иранским «Сепаханом» (4:1). Тогда полузащитник получил повреждение в первом тайме и покинул поле в слезах.