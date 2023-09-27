Латвия объявила о бойкоте матчей с юношеской сборной России

«Латвийская федерация футбола подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов. Это противоречит нашей твёрдой позиции в поддержку Украины, и эта позиция останется в силе до окончания вооружённого конфликта.