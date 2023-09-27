Радченко предположил, почему Ду Кейрос и Ренан получают мало времени в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, почему бразильские полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан не получают много времени в «Зените».

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По словам Радченко, главный тренер сине-бело-голубых брал футболистов на перспективу. В ближайшее время они будут больше проводить времени на поле.

«Понятно, что каждый хочет играть, но, чтобы иметь место в составе «Зенита», надо сильно стараться, конкуренция большая. Это молодые ребята, мне кажется, со временем они будут играть больше. Их брали на перспективу», – приводит слова Радченко Legalbet.

Он также назвал Семака заложником ситуации из-за задачи клуба победить в чемпионате России. Радченко отметил, что молодым игрокам не могут давать место сразу в стартовом составе. Для этого им необходимо провести время в команде.

Ду Кейросу 23 года. Он перешел в команду летом 2023 года из бразильского «Коринтианса. Футболист стал частью сделки по обмену нападающего Юри Алберто. 19-летний Ренан также присоединился к питерской команде в рамках сделки по Алберто.