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Гаджиев рассказал, как повлияет решение УЕФА на молодых футболистов из России

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с различными клубами Российской премьер-лиги, а теперь являющийся президентом махачкалинского «Анжи», прокомментировал для «Газеты.Ru» решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Специалист считает, что это очень поможет молодым футболистам.

Гаджиев рассказал, как повлияет решение УЕФА на молодых футболистов из России
© РИА Новости

«Конечно это подспорье. Понятно дело, что без соревнований высокого уровня сложнее достигнуть своего максимального результата. Помимо тренировок обязательно должны быть хорошие соревнования, чтобы вырасти в квалифицированного футболиста», — сказал Гаджиев.

Исполком УЕФА частично снял санкции с юношеских сборных России, но при этом они будут выступать без своих национальных флага и гимна, а все домашние матчи проведут только на нейтральных полях. Кроме того, взрослые и молодежные сборные России не смогут вернуться к международным соревнованиям до окончания конфликта на Украине.

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