В Швеции отреагировали на допуск РФ к международным матчам

«Провести такой матч будет экстремально сложно. Российская команда приезжает играть в Швецию… Я такое представить не могу. Их камнями закидают? Нет, конечно. Я не думаю, что кто-то может кидать камни. Полагаю, на Шведский футбольный союз будет оказываться настолько мощное давление до игры, что никакого матча не состоится, Союз просто не захочет проведения такой встречи и заявит об этом УЕФА», — сказал журналист.