$96.24+0.09101.99-0.26

В Швеции отреагировали на допуск российских футболистов к международным матчам

Журналист Aftonbladet Микаэль Вагнер заявил, что не может представить того, что шведская сборная проведет матч с юношеской сборной России. Его слова передает «РБ Спорт».

В Швеции отреагировали на допуск РФ к международным матчам
© РИА Новости

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

«Провести такой матч будет экстремально сложно. Российская команда приезжает играть в Швецию… Я такое представить не могу. Их камнями закидают? Нет, конечно. Я не думаю, что кто-то может кидать камни. Полагаю, на Шведский футбольный союз будет оказываться настолько мощное давление до игры, что никакого матча не состоится, Союз просто не захочет проведения такой встречи и заявит об этом УЕФА», — сказал журналист.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости