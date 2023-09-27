«Фейеноорд» разгромил «Аякс» в скандальном матче чемпионата Нидерландов

«Фейеноорд» в гостях разгромил «Аякс» в матче шестого тура чемпионата Нидерландов. Во вторник в Амстердаме команды доиграли встречу, которая была остановлена 24 сентября на 55 й минуте из за поведения болельщиков «Аякса». Тогда при счете 3:0 в пользу «Фейеноорда» рефери Сердар Гезюбююк дважды за час отправлял команды в раздевалки из за того, что зрители использовали пиротехнику. В итоге игру было решено перенести на другую дату. В среду команды возобновили матча с 55 й минуты без болельщиков. Сантьяго Хименес забил еще один гол и установил окончательный счет в матче — 4:0. Всего в этом матче на счету мексиканца хет трик, еще один гол на счету Пайшао. В турнирной таблице «Фейеноорд» (14 очков) занимает третье место, «Аякс» (5) идет 14 м.