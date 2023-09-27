Салтыков высказался о вызове в сборную России по футболу

«Есть гордость, что моя работа не осталась незамеченной» — Салтыков о вызове в сборную России по футболу
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал об эмоциях, которые он испытал, когда получил первый вызов в сборную России.
Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренду в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провел за «Крылья Советов» 12 матчей и забил 4 мяча. В начале сентября он получил первый вызов в сборную России.
— Такой прямо радости, что в сборную поеду, наверное, не было, потому что до этого я вызывался в молодежную и юношескую. И сейчас это же не основная была: нас поделили на две команды. Но все равно это гордость, что моя работа не осталась незамеченной.
Мы там были все вместе. С нами находились знаменитые российские футболисты. Всех видел, мы кушали вместе. Тренерский штаб с нами работал постоянно. Все равно ощутилось.
— С кем было интересно оказаться в одной команде?
— Саша Головин. Он самый дорогой вроде российский футболист. Плюс играет сейчас на очень хорошем уровне. Личных бесед я ни с кем не вел. Индивидуальных советов не получал. Только сахар отсутствовал.
— Ты к этому был морально готов?
— Да, а что такого? Я независим от сладкого, — сказал Салтыков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
За сборную России до 23 лет Салтыков провел в сентябре 2023 года две товарищеские встречи с Египтом, в одной из которых отметился голевым пасом.
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