Салтыков высказался о вызове в сборную России по футболу

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал об эмоциях, которые он испытал, когда получил первый вызов в сборную России.

© ПФК "Крылья Советов"

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренду в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провел за «Крылья Советов» 12 матчей и забил 4 мяча. В начале сентября он получил первый вызов в сборную России.

— Такой прямо радости, что в сборную поеду, наверное, не было, потому что до этого я вызывался в молодежную и юношескую. И сейчас это же не основная была: нас поделили на две команды. Но все равно это гордость, что моя работа не осталась незамеченной.

Мы там были все вместе. С нами находились знаменитые российские футболисты. Всех видел, мы кушали вместе. Тренерский штаб с нами работал постоянно. Все равно ощутилось.

— С кем было интересно оказаться в одной команде?

— Саша Головин. Он самый дорогой вроде российский футболист. Плюс играет сейчас на очень хорошем уровне. Личных бесед я ни с кем не вел. Индивидуальных советов не получал. Только сахар отсутствовал.

— Ты к этому был морально готов?

— Да, а что такого? Я независим от сладкого, — сказал Салтыков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.