В Швеции заявили, что не собираются участвовать в турнирах вместе с Россией

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами. Это наша позиция, которая совпадает с датской и английской», — приводит слова Фредрика Райнфельдта Expressen.