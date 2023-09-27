Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

— Лучший игрок? Думаю, что после отъезда Малкома это Вендел. Он сейчас является лучшим игроком в РПЛ, лидером «Зенита». По крайней мере пока так. «Зенит» с ним и без него — это разные команды. С Венделом команда играет значительно увереннее, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».