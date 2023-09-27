Соболев: с Кокориным общаемся о Counter-Strike

«Я с Кокориным поддерживаю отношения. Общаемся с ним. Видел, что он забил с пенальти в Лиге Европы. Не рассказывал ли он, почему ушёл из «Фиорентины»? Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.