Дания присоединилась к бойкоту российских футболистов

Дания и Швеция заявили о бойкоте соревнований, где будут выступать молодежных сборные России. Об этом сообщили представители стран.

© Спорт день за днем

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами», — приводит слова председателя Шведского футбольного союза Фредрика Райнфельдта Expressen.

Ранее о бойкоте футбольных турниров при участии российских юниоров заявили Латвия, Литва, Польша. Первой о бойкоте сообщила Украина.

Исполком УЕФА до соревнований под своей эгидой юниорские сборные России, где играют футболисты младше 17 лет. При этом команды должны выступать без национальной символики: флага и гимна. При этом турниры не должны проходить на территории России.