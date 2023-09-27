Нападающий Рай Влут вернулся в расположение «Урала»
Нападающий «Урала» Рай Влут вернулся в расположение команды, сообщает пресс служба екатеринбургского футбольного клуба.
Влут в конце мая перенес операцию на пяточной кости. Нидерландский футболист в минувшем сезоне провел 25 матчей и забил семь мячей.
— Четыре месяца наш нападающий провел в Нидерландах, но дальнейшее восстановление после травмы продолжит здесь. Сейчас Рай работает по индивидуальной программе с реабилитологом. Надеемся, что Рай поможет нам на поле в осенней части чемпионата! — говорится в сообщении.
«Урал» с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги. В ближайшем матче чемпионата России команда Виктора Ганчаренко сыграет на выезде с «Ростовом» в пятницу.