Нападающий Рай Влут вернулся в расположение «Урала»

— Четыре месяца наш нападающий провел в Нидерландах, но дальнейшее восстановление после травмы продолжит здесь. Сейчас Рай работает по индивидуальной программе с реабилитологом. Надеемся, что Рай поможет нам на поле в осенней части чемпионата! — говорится в сообщении.