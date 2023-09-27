Умер первый президент футбольного ЦСКА Мурашко
Пресс служба московского футбольного ЦСКА сообщила о смерти начальника команды, а также первого президента клуба Виктора Мурашко.
Мурашко ушел из жизни на 88 м году жизни.
Мурашко был старшим тренером начальником ЦСКА с 1986 по 1989 год, а также президентом клуба с 1991 по 1994 год. При нем московский клуб выиграл чемпионат СССР в 1991 года и стал обладателем Кубка СССР в сезоне 1990/91.
Прощание с Мурашко пройдет 29 сентября в 12:00 в Соборе Всемилостивого Спаса Скорбя.